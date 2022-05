Leerlingen BuBaO Spermalie leggen VERO Fietsexamen af

Donderdagmorgen legden 31 leerlingen van BuBaO Spermalie hun VERO Fietsexamen af. Ze maakten daarbij gebruik van de VerkeersEducatieve Route (VERO) die aan de bibliotheek De Zorge in het centrum van Sint-Kruis vertrekt en waarvan het parcours bestaat uit drie grote stukken van elk ongeveer 2 kilometer lang.

De leerlingen, die tussen 9 en 12 jaar oud zijn, legden het parcours af in groepjes van twee of drie en telkens fietste er ook een begeleider mee.

“Slagen voor zo’n fietsexamen is goed voor hun zelfvertrouwen en het is ook goed dat diegenen die volgend jaar naar het secundair gaan zich veilig in het verkeer kunnen bewegen”, zegt directeur Jeroen Naesen.

Meer vertrouwen

“Het is voor onze school de eerste keer dat de leerlingen hieraan deelnemen. Ze zijn heel gemotiveerd en willen graag tonen dat ze zelfstandig een route kunnen afleggen. We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereidingen. Zo leerden de leerlingen onder meer de verkeersborden langs de weg en de gevaarlijke punten. Dankzij de tien nieuwe plooifietsen die we met subsidies van Stad Brugge aankochten, konden we regelmatig gaan fietsen. We zagen onze leerlingen steeds meer vertrouwen krijgen. Omdat sommige van onze leerlingen doof of slechthorend zijn, kochten we bordjes aan waarop een oor staat met een rood kruis erdoor. Deze bordjes hangen als symbool aan de plooifietsen zodat de andere weggebruikers weten waarom de fietser niet reageert op geluid. Door deel te nemen aan het Fietsexamen hopen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen te vergroten”, aldus leerkrachten Natascha Gardin en Jantina Hoste. (CGRA)