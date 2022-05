Leerlingen Bertinus Collectief gaan uit hun dak op StressFactor LIVE

De leerlingen en leerkrachten van de scholengemeenschap Bertinus Collectief pakten vandaag uit met hun eigen muziekfestival. StressFactor LIVE vond plaats op het terrein van het VTI. De leerlingen leefden zich volledig uit op de tonen van Robert Falcon, Gers Pardoel en Mark with a K.

Het terrein van het VTI werd opnieuw omgetoverd tot een heuse festivalweide met food- en drinkstands, een chillout-zone en heel wat randanimatie. In 2019 vond de laatste editie plaats. De leerlingen stemden voor hun favoriete line-up en die bestond uit Mark with a K & Mc Chucky, Gers Pardoel en Robert Falcon. Naast de drie internationaal gekende artiesten toonden drie leerlingenformaties uit de eigen scholen hun deejay-talenten aan het 2.000-koppige publiek.

Leerlingen en leerkrachten zorgden ervoor dat alles vlot kon verlopen. “De ene bakken frietjes, de andere staan in de VIP en backstage.. Het is veel werk, maar we genieten er zeker van. Daarnet zag ik Gers Pardoel, dus dat was heel fijn. Ondanks de regen amuseert iedereen zich en na corona is het fijn om dit te kunnen organiseren en buiten te kunnen komen”, klinkt het bij Aukje Vanexem (16), Sarah Haelewyn (17) en Fien Vandelannoote (18) uit het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut en Zoé Dequidt (15) uit het Lodewijk Makeblijde College. Zij maakten deel uit van het StressFactor-team.