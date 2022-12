Leerlingen basisschool Sint-Lodewijkscollege Brugge voeren kerstmusical op

Het is deze week heel stil in de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in de Zandstraat in Brugge. Wie denkt dat de kerstvakantie in deze school met één week verlengd werd, heeft het verkeerd want alle kinderen bevinden zich in de nabijgelegen Magdalenazaal voor de repetities en de opvoeringen van hun kerstmusical.

“Wondermooi is een totaalspektakel waaraan alle leerlingen van de lagere school deelnemen”, vertelt directeur Sven Cnudde fier.

Eigentijds kerstverhaal

“Het is een kerstverhaal in een zeer eigentijdse versie, waarin hippe engelen, lieve herders en wijze wijzen een plaats krijgen. Er wordt geacteerd, gezongen en gedanst. We gaan voor een lach en een traan, maar vooral voor warm nestgevoel bij het publiek. Tijdens de repetities was het duidelijk dat de ruim 200 kinderen het beste van zichzelf geven en ernaar uitkijken om op te treden voor het grote publiek.”

“Juf Marine, juf Charlotte, juf Mieke en juf Ine zijn met de werkgroep musical al vele maanden bezig met het project”, gaat de directeur verder. “Er komt immers heel wat bij kijken: audities, repetities, decorbouw, kledij ontwerpen, herwerken van een bestaand script… Gelukkig kunnen we ook een beroep doen op heel wat bereidwillige ouders en vrijwilligers die meer dan één handje toesteken.”

Magdalenazaal

Donderdagochtend vond de schoolvoorstelling plaats. De leerlingen treden later vandaag, om 18 uur, een eerste keer op voor het grote publiek. Op vrijdag 23 december kan men de kinderen aan het werk zien om 16 uur en 19 uur.

Alle voorstellingen vinden plaats in de Magdalenazaal (Magdalenastraat 27 Brugge). Late beslissers kunnen aan de kassa nog een ticket kopen voor de namiddagvoorstelling van vrijdag. (PDC)