Leerlingen basisschool De Zessprong in Sint-Andries bedenken origineel afscheidsfeest voor turnleraar Patrick (63)

Er zijn heel wat originele manieren om een leraar die op pensioen gaat uit te zwaaien. In basisschool De Zessprong in Sint-Andries bedachten de leerlingen echter een niet-alledaags afscheidsmoment voor Patrick Savaete (63), al meer dan twintig jaar de turnleerkracht van de school.

“Meestal is het Patrick die de kinderen allerlei opdrachten geeft tijdens de gymlessen, maar vandaag is het net andersom”, vertelt directeur Christophe Vanpoucke. “Elke klas heeft een opdracht bedacht die hij samen met de kinderen moet uitvoeren. In het tweede leerjaar moest hij de bal opvangen die de leerlingen hem toegooiden. In een andere klas kreeg hij een slalomopdracht tussen pennenzakken voorgeschoteld. In nog een andere klas moest hij steppen op een crosstrainer.”

“Ik draag deze leerlingen in mijn hart”

De afscheidnemende gymleraar liet het zich welgevallen en voerde plichtbewust elke opdracht uit. Nadat hij het opdrachtenparcours had afgewerkt, werd hij door alle leerlingen van de school op indrukwekkende wijze uitgewuifd op de speelplaats. “Ik had gerust nog enkele jaren kunnen doorgaan, want dit zijn echt toffe leerlingen. Ik draag deze kinderen in mijn hart”, aldus Patrick Savaete.

Aan de gezichten van de kinderen was duidelijk te merken dat ze het afscheidsfeest leuk vonden. “Het is vooral tof dat wij nu eens opdrachten mochten verzinnen voor de turnmeester. Hij heeft het heel goed gedaan, maar dat verrast ons niet: hij is best nog lenig voor zijn leeftijd”, aldus een leerling van het vijfde leerjaar. (PDC)