Leerlingen basisschool De Frères kunnen na schooltijd Engels leren: “Geen oefeningen uit een handboek”

Laura-Jane Dekesel (29) startte enkele maanden geleden met haar eigen taalschooltje ‘De Talenknobbel’ in wijkcentrum De Xaverianen. Sinds de jaarwisseling geeft ze er Engelse lessen aan kinderen tussen 6 en 12 jaar. Sinds enige tijd kunnen nu ook de leerlingen van basisschool De Frères op zaterdagvoormiddag in hun eigen school Engelse les volgen bij Laura-Jane.

“Alle initiatieven die een verrijking betekenen voor de kinderen vinden we een meerwaarde voor onze leerlingen”, vertelt directeur Inge Versavel. “Daarom heb ik positief gereageerd op dit aanbod. Voor het aanleren van een nieuwe taal zijn kinderen op jonge leeftijd een echte spons. Jong geleerd is oud gedaan is hier meer dan ooit van toepassing. De diversiteit van onze maatschappij wordt alsmaar groter en daarom is talenkennis heel belangrijk. Ik vind de speelse aanpak in De Talenknobbel een bijzonder grote troef.”

Speels en ongedwongen

Laura-Jane pakt in De Talenknobbel uit met een eigen manier van lesgeven. “Het is de bedoeling dat de kinderen op een speelse en ongedwongen manier Engels leren. Ik leer de kinderen geen nieuwe taal op basis van een handboek, maar ik werk met verschillende leuke websites om woordenschat spelenderwijs aan te brengen. Geen saaie oefeningen, maar leuke spelletjes. Het is zeker niet de bedoeling dat de kinderen woordjes leren die ze dan vijf keer na elkaar luidop moeten herhalen.”

“Na de eerste bijeenkomst zijn de reacties van de kinderen alvast heel positief. Ook de ouders zijn duidelijk opgetogen over de aanpak in De Talenknobbel. Er wordt in twee groepjes gewerkt. Eerst komen de kleuters aan bod en daarna de kinderen van de lagere school. Ik ben er zeker van dat de kinderen al uitkijken naar de volgende les”, glimlacht directeur Inge Versavel. (PDC)