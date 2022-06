Leerlingen Akkerwinde in Nieuwmunster maken prentenboek

Een van de hoogtepunten op het schoolfeest van Vrije Leefschool Akkerwinde komende zaterdag, wordt ongetwijfeld de opvoering van ‘Wat Annabel echt wil’, een prinsessenverhaal geschreven en gebracht door de leerlingen. “Talent krijgt bij ons alle kansen en de leerlingen offeren daar met plezier hun middagpauze voor op.”

“Omdat ook dit schooljaar nog getekend werd door corona, besloten we in de plaats van onze jaarlijkse musical een verhaal uit te werken van het schrijfgroepje dat over de middag altijd samenkomt. Het idee daarachter was: als het schoolfeest door corona wéér niet kan plaatsvinden, dan kunnen we tenminste nog uitpakken met dit boek”, zegt directeur Regine Goeminne. ‘Wat Annabel echt wil’ werd een prachtig prentenboek van veertig bladzijden, dat aan de ouders te koop wordt aangeboden.

Dans en zang

“Het verhaal zal tijdens het schoolfeest ook worden uitgebeeld met zang en dans. Andere kinderen ontwierpen de affiches voor het feest, en zo werd iedereen erbij betrokken”, zegt leerkracht Brecht Maréchal. Ook de illustraties in het boek, gedrukt op 150 exemplaren, zijn getekend door de leerlingen. “Een unicum om zoiets als school te realiseren, maar talent krijgt bij ons nu eenmaal alle kansen en de leerlingen offeren daar met plezier hun middagpauze voor op”, aldus nog directeur Regine Goeminne. ‘Akkerwindes mooiste dag’ wordt gevierd samen met de mensen uit het dorp. Er is een speelstraat met visput, gekke kapsels, kindergrime en springkastelen, om 17 uur treedt Clown Wardje op en om 18 uur wordt de barbecue aangestoken. ’s Avonds zijn er nog enkele optredens voorzien. “Iedereen is zaterdag welkom.”