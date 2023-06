Later als ik groot ben: van piloot tot knutseljuf

Onze fotograaf bezocht het derde kleuterklasje A in de stedelijke basisschool in Sint-Eloois-Vijve. Juf Inge Deprez heeft in haar klasje 15 kleuters die allen mochten vertellen wat zij later willen worden.

We herkennen achteraan v.l.n.r. Juliette Amelinck (balletjuf), Achiel Declercq (voetballer), Ties Maerteleire (piloot), Lili Eberhardt (dierenarts), Mahis Kasmi (piloot), Fatima Alima Mezhidova (juf in het middelbaar) en Margot Omey (ruiter). Vooraan v.l.n.r. Adnan Omic (vrachtwagenchauffeur), Vic Peirs (voetballer), Aycha Sabeva (dokter), Tshibambe Ebondo Ephraïm Paradis B (voetballer), Jade Vanmeerhaeghe (keeper), Fabian Verschueren (voetballer) en Lize Willemijns (knutseljuf). Kasimi Inaya Kerckhove ontbreekt op de foto. (HDV)