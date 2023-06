Later als ik groot ben

De oudste kleuters van kleuterschool Lenteweelde in de Jan Breydellaan in Sint-Andries beginnen aan de grote vakantie met een dubbel gevoel. Uiteraard zijn de meeste kinderen heel blij dat ze na de grote vakantie naar het eerste leerjaar mogen, maar het afscheid van hun geliefd schooltje en vooral van juf Kristien die met pensioen gaat, doet een beetje pijn aan hun kinderhart. Ze hebben veel gespeeld, geravot, plezier gemaakt en heel veel geleerd om later waar te maken waar ze nu al van dromen. Onderaan zitten Lea Deda (juf), Dewi van ’t Hul (wil later dokter of schilderes worden), Aneela Malik (Mega Mindy), Tem Al Hebousse (Spiderman), Marcel Neyt (filmmaker en meneer van ’t zwembad), Christ Bidrous (voetballer en politieman), Wolf Dekeyzer (superheldpolitie) en Sam Pirmez (werkman). Boven Arno Dalle (politieagent), Eléonora Vanhollemeersch (dierenarts of bakker), Evy Demol (dierenjuffrouw en paardrijmeisje om mensen in nood te helpen), Romesja Zeqiraj (Mega Mindy), Ekaterine Tediashvili (schilderes), Maxim De Bruyn Van Elslande (brandweerman) en juf Kristien. Ontbreken op de foto: Omar Bonte (Spiderman) en Julien Maréchal (voetballer). (PDC/foto PDC)