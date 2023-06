Later als ik groot ben

De kinderen van de derde kleuterklas van het Sint-Lodewijkscollege (afdeling Spoorwegstraat) in Sint-Michiels zijn helemaal klaar voor de grote stap naar het eerste leerjaar. Daar zullen ze plichtsbewust verder werken aan de realisatie van hun toekomstdromen, want wat ze later willen worden, weten ze maar al te goed. Vooraan op de grond zitten AnuarAhmeti (dierenarts), Floris Cherlet (voetballer), Victoria Debrouwer (kapper), Olivia Coenen (kapper), Annelou Denyft (kapper), RidhayThapa (voetballer), Oliver Nuyts (politieagent), Ayda Mardan (juffrouw) en Olivia Van Holsbeeck (politieagent). Op de bank zitten: Robin Peiren (konijnenverzorger), Laura Ongenaede (ijsverkoper) Maxime Wyffels (dierenarts), Lendrit Berisha (voetballer), Senn De Clercq (kapper) Alixe Goethals (bloemist) en Asma Janabi (dokter). Helemaal achteraan staan: Leon Nottebaert (astronaut) Ward De Grande (voetballer) Marit Michiels (slager), Elias Steyaert (keeper), Rune Vandenhende (bakker), Julien Vanlommel (werkman), Diar Ahmeti (dierenarts), Daniil Atoian (politieagent ), juf Ann, Nina Vanaudenaerde (dierenarts) en Hanna Claerbout (kok). (PDC/foto PDC)