Later als ik groot ben

Afgelopen week bezochten we Zonneburcht, de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs. Juf Mia Meerschman heeft in haar speelleerklas 9 leerlingen die mochten vertellen wat zij later willen worden. We herkennen achteraan Kobe Rubrecht (chef-kok), Alpai Cherkez (motorpolitie), Elias Van Achte (papa), Nora Depuijdt (juf) en Melodie Lagaisse-Martens (dokter). Vooraan Lucas Quidouche (politie-agent), Maxim Vandenhende (spook), Tessa Manderick (verpleegster) en Milan Stremus (brandweerman). (HDV/foto HDV)