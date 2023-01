Later als ik groot ben

De kinderen van de Jip & Jannekesklas van OLVA Katrientje in Assebroek keken echt uit naar de komst van onze fotograaf. Juf Orphée had hen immers verteld dat de foto van hun klas binnenkort in de krant zou komen. De bankjes werden netjes op een rijtje geplaatst en de klas werd zelfs gepoetst. Natuurlijk vertelden alle kleuters ook fier als een gieter wat ze later graag willen worden. Bovenaan staan van links naar rechts: Lionel Scharmin (voetballer), Oliver De Keyser (voetballer), Alexander Van Haecke (politie), Cyriel Tavernier (voetballer), Emiel Talloen (dierenverzorger in de zoo), Elijah Vande Weghe (politie), Jonah Corvers (politie), Jovana Zdravkovka (kunstenaar) en Géraldine Vandeputte (wetenschapper). Onderaan zitten: Ema Drazevicanin (Elsa prinses), Victor Vansteenkiste (voetballer), Jasper Vanhollemeersch (zanger), Carolina Veste (dokter of juf), Chloé Savat (prinses), Astrid-Lilly Claeys (prinses), Emma Santy (Mega Mindy), Kobe De Cuyper (Lego master) en juf Orphée. Niet op de foto: Prabhav Karki (politie), Lucie White (K3), Lotte Van Nevel (superheld) en Otis Vande Kerkhove (duiker met een duikboot). (PDC/foto PDC)