Later als ik groot ben…

De kinderen van de derde kleuterklas van het Sint-Lodewijkscollege in de Spoorwegstraat weten maar al te goed wat ze later willen worden. Dat vertelden ze in geuren en kleuren aan onze fotograaf. Bovenste rij van links naar rechts: juf Jana, Babs De Grande (brandweervrouw), Aiden Denys (politieagent), Elias Vercruysse (brandweerman), Arthur Claerbout (politieagent), Lander Lagast (archeoloog), Floris De Vreese (paleontoloog), Julien Nollet (paleontoloog), Olivia Deschepper (astronaut), DahlyaMardan (juf), Alexia Debrouwer (juf) en Tobias Bogaert (ninja). Onderste rij: Zoé Becue (ninja), Henri Vlaemynck (piet), Oliver Peiren (dokter), Lowie Prinsen (werkman), Mats De Maesschalck (ontwerper), Elle-Noor Leliaert (juf), Jules Dutrie (professor) en Rémi cloet (kunstenaar). (PDC/foto PDC)