Later als ik groot ben

Van zodra het weer het even toelaat gaan de kinderen van de derde kleuterklas van Innovatieve Basisschool Pannebeke naar buiten. Daar kunnen ze samen met juf Charlotte leren en spelen in de buitenklas. En uiteraard ook dromen van wat ze later willen worden. Als alle toekomstdromen van de kinderen uitkomen, is de veiligheid en de gezondheidszorg over enkele jaren in Brugge en omstreken verzekerd. Rechtstaand v.l.n.r.: Marx Nuyten (politieagent), Jailynn Vercamer (dokter), Mirko Verhoye (duiker), Liam Daneels (duiker), Jace Mortier Daneels (politieagent), Obada Alzibag(brandweerman), Ingrid Ion (cinderella), Briek De Buyser (politieagent), Raymon Raut (politieagent), Arwen Verhoye (kunstenaar), Lars Ansaelens (politieagent), Sofia Kunwar (politieagent) en juf Charlotte. Onder v.l.n.r. Ruth Brilleman (dokter), Leah Ajjan (dokter), Eli De Mey (politieagent), Abel De Mey (brandweerman), Dania Jasim (dokter), Anna De Greytere (dierenarts), Israe Boudarraja (dokter), Liya Obers (juf), LianaVan Hulle (duiker) en MicraajMohammed Mohmud(dokter). Luna-mae Baig (Hailey Queen) was afwezig (PDC/foto PDC)