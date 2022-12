Langste ontbijttafel staat in basisschool OLVA De Touwladder in Assebroek

De kerstperiode is een tijd van gezellig samenzijn met familie en vrienden. In basisschool OLVA De Touwladder in Assebroek heeft het schoolteam met de organisatie van de ‘langste ontbijttafel’ dit warme gevoel aan de kinderen meegegeven vooraleer ze aan de kerstvakantie beginnen.

Op de laatste dag voor de vakantie mochten alle leerlingen in de gangen van de school aanschuiven aan een lange tafel voor een gezellig kerstontbijt. De meeste kinderen kwamen in een (warme) kersttrui naar school en brachten ook een kerstattribuut mee.

Verbondenheid

“Het is belangrijk dat de kinderen na die lange coronatijd opnieuw ervaren wat verbondenheid is”, vertelt directeur Els De Meyer.

“Kerstmis betekent voor de meeste kinderen ook geschenkjes krijgen en geven. Met onze speelgoedinzameling voor Mama’s voor kinderen hebben we onze leerlingen proberen bewust te maken van het feit dat er kinderen zijn die geen geschenkje ontvangen onder de kerstboom. Ook dat vinden we als school heel belangrijk.”

Elke dag?

Aan de langste ontbijttafel namen alle kinderen van de school deel. Sommige leerlingen van het eerste leerjaar vonden het zelfs een goed idee om elke dag samen te ontbijten. Of hun voorstel de goedkeuring van juf Nele zal krijgen, is een andere zaak.

Na een flink ontbijt trokken de leerlingen terug naar de klas om samen het eerste trimester van het schooljaar op een leuke en gezellige manier af te sluiten.