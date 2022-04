Lange sjaal als teken van verbondenheid tussen twee scholen in Ruddervoorde

VBS Baliebrugge verbond de twee basisscholen De Regenboog in de Torhoutsestraat en De Dobbelsteen in de Vrijgeweidestraat met een meer dan 500 meter lange sjaal. Het is een teken van verbondenheid met de Baliebrugge.

De lange sjaal, vergezeld van een wit sneeuwtapijtje, symboliseert de verbondenheid van beide scholen en met de plaatselijke samenleving, een verbondenheid ook met de rest van de wereld waarin deze kinderen moeten opgroeien. Verbondenheid is ook het jaarthema waar de school het hele jaar rond werkt. Al een schooljaar lang breiden grootouders, leerlingen, tante’s, poetspersoneel en vrijwilligers, leerkrachten, buurtbewoners en gepensioneerde collega’s mee aan een hele lange sjaal. Zelfs enkele rusthuizen deden mee.

Symbolisch

Ook tijdens het grootouderfeest werd een stuk sjaal gebruikt voor de foto’s met opa en oma en de kleinkinderen. Zij waren ook letterlijk ‘ verbonden’ met elkaar”. Op 30 maart werd de sjaal opgehangen. Hij staat symbool voor de verbondenheid met de school en de buurt: de beide afdelingen van de school: De Dobbelsteen en de Zonnewijzer, de kerk, de kinderopvang FERM. Al die plaatsen zitten in het parcours. Na het officiële openingsmoment kwamen alle kinderen van de beide scholen samen in de Sint-Godelievekerk om de verbondenheid te vieren. (GST)