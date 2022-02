Lagere scholieren van Oostrozebeke maken kennis met gloednieuwe mascottes Ootje en Odetje

Zopas mochten de kinderen van de Ginsteschool uitgebreid kennis maken met de gloednieuwe mascottes van Oostrozebeke. Ze zijn ontworpen door de dienst vrije tijd van de gemeente in samenwerking met plaatselijk tekenaar Wouter Rogge. In de outfit van de mascottes zitten de kleuren van het gemeentelogo verwerkt.

Vanaf volgende week zullen deze mascottes vaak opduiken bij alle evenementen voor de jongeren van de gemeente. De mascottes kregen de naam mee van Ootje en Odetje en het is de bedoeling om samen met hen de kinderen van Oostrozebeke wegwijs te maken in de vele verschillende vrijetijdsbestedingen van de gemeente. De mascottes zullen vaak aanwezig zijn op evenementen, uitstappen en andere organisaties van de jeugddienst. Naast een uitgebreide kennismaking met Ootje en Odetje kregen alle kinderen een leuke uitgebreide folder in de hand gestopt met het volledige vrijetijdsaanbod van 2022.