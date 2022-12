Laat je zien in VBS De Wijzer in Zonnebeke

Met een grootse show in de sporthal van VBS De Wijzer werd de gemeentelijke verkeersactie “3-2-1 laat je zien” op gang getrokken. Elke leerling van de vijf basisscholen ontvangt fietslichtjes die ze kunnen gebruiken om van ver gezien te worden tijdens deze donkere dagen.

Na het optreden konden we de leerlingen van het vierde leerjaar samen krijgen in het gezelschap van directeur Karoline Vermote samen met juffen Manou Vandenberghe en Maïka Bernard. Zij konden de ganse school entertainen en zullen iedereen aanspreken wanneer hij geen fluokjasje of lichtje heeft in het donker.

