Kunstacademie Poperinge viert Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs: “Verrassend(e) present(jes) in de binnenstad”

Zaterdag 11 februari was het nationale ‘Dag van de academies’, met als thema ‘Present’. Kunstacademie Poperinge had een aantal verrassingen in petto. “De hele week al doken er ingepakte standbeelden op in het straatbeeld. Zaterdag werden die feestelijk ingehuldigd, met ludieke speeches en muzikale begeleiding”, aldus het directieteam.

Zaterdag 11 februari was het de jaarlijkse ‘Dag van de academies’. Op die dag werd het deeltijds kunstonderwijs in heel Vlaanderen in de kijker gezet. Het thema dit jaar was Present. “Een thema waar je veel kanten mee op kunt”, klinkt het bij het directieteam (Wim Chielens, Ludo Geloen en Stefanie Vandewalle, red.). “Aangezien het hoofdgebouw van de academie in de Oostlaan buiten het centrum ligt, leek het ons een leuk idee om op die dag ‘present’ te zijn in de binnenstad. De hele week voorafgaand aan de Dag van de academies lieten we mysterieuze monumenten opduiken: in de etalagkasten in de Guido Gezellestraat, op de binnenplaats van het stadhuis, voor het stadhuis, rond de bestaande sculptuur van Ginger en op een aantal plaatsen op het marktplein zelf. Op sociale media plaatsten we dagelijks nieuwe updates om de nieuwsgierige blikken nog meer te triggeren. Om 11 uur verzamelde een 100-tal studenten, leerkrachten, afgevaardigden en schepenen op de Grote Markt om de plechtige inhuldiging en onthulling van die monumenten mee te maken. Het thema present vroeg er ook om dat we cadeautjes, ‘presentjes’, uitdeelden. Volwassen studenten teken- en schilderkunst maakten modelschetsjes. Tijdens de ‘week van de poëzie’ schreven de leerlingen uit de woordateliers en woordlabs schreven haiku’s. Een mix van die kunstwerkjes vormden de basis voor leuke Ka’doosjes’.”

Fopmonument

Speciaal voor deze dag componeerde directeur Ludo Geloen een Keikopmars en een Keikopwals, die tussen de onthullingen in gespeeld werden door leerlingen fluit, klarinet, trompet, trombone, eufonium en slagwerk. Elk monument werd uitgepakt en begeleid door een ludieke toespraak van directeurs Wim Chielens en Stefanie Vandewalle, alsook door een student van de studierichting Spreken en Vertellen. Ook schepen Loes Vandromme kwam speechen en kwam komisch uit de hoek toen ze een fopmonument, verdacht getiteld ‘Beeldenstorm’, aan diggelen hielp tijdens het uitpakken. Het ene standbeeld pakte al monumentaler en spectaculairder uit dan het andere. “Zo stond er voor het stadhuis een torenhoge vuist met een dood vogeltje, dat komaf scheen te willen maken met het dodelijke saaie spreekwoord ‘Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht’. Een maatschappijkritische werk gemaakt door de middelbare leerlingen van het nieuwe Beeldlab De Kouter: waar onze samenleving lijkt de focussen op zekerheid als heilig huisje, willen wij aan de Kunstacademie net durven experimenteren, zekerheden loslaten, ruimte laten voor toeval en onderzoek. Laat vogels dus maar vliegen, is onze boodschap. Daarnaast maakte ze een gouden miniatuurkunstwerkje, ‘In B’art we trust’. Dat leek net de omgekeerde boodschap te brengen: niet alle kunst hoeft grootse idealen te verkondigen. Kunst kan zich ook tonen als een ‘klein gelukje’. De volwassen studenten van de richtingen grafiekkunst, schilderkunst, glaskunst, keramiekkunst en tekenkunst werkten samen aan de andere twee monumenten. Bij het bestaande standbeeld van Ginger kwam een bokalenzuil, een fragmentarisch geheel van losse lichaamsdelen en organen uit verschillende materialen. Op het binnenplein van het stadhuis kwam ditzelfde thema van losse lichaamsdelen terug in drie houten constructies die een handje weg hadden van de bekende jumelagepalen. Wie de kunstwerken alsnog wil bewonderen, kan die terugvinden in de kijkkasten in de Guido Gezellestraat. De grotere monumenten zullen een plaatsje krijgen in en rond het hoofdgebouw in de Oostlaan.”

Café artistiek

Daar stopt het niet bij voor de academie. “Op zondag 12 februari om 11u00 organiseren we Café artistiek, een overkoepelende samenwerking tussen de diensten Academie, Bibliotheek en Cultuur. Café artistiek is een talkshow op zondag over cultuur, boeken, kunst, muziek, toneel en zoveel meer. Deze keer zijn ze te gast bij Page Electronica in de Frankrijklaan. Gasten in het kader van de Jeugdboekenmaand zijn illustratoren Trui Chielens en Gerda Dendooven, een vrijwilliger van het project ‘Boekverbinderij’. De overige creatieve gasten zijn prof. dr. Cristina Ciocci over de Maakbib, en gastheer Luc Page. Vos en Wezel en gitaarleerkracht Karel Delodder zorgen voor fijne muzikale intermezzo’s.” (SVP)