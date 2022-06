Kleuters van juf Karine Taillieu picknicken in haar tuin: “De laatste keer, want eind december stop ik”

Vrijdagmiddag 17 juni was een groot moment voor de peuters en kleuters van de basisschool H.Familie. Ze mochten hun boterhammetjes komen opeten in de tuin van hun juf Karine Taillieu en haar man Rigaud Proot. “Ik doen dit al voor de 27ste keer. Dit is mijn laatste met mijn kleuters, want eind dit jaar ga ik op TBS om dan na twee jaar officieel met pensioen te gaan”, vertelt de kleuterjuf.

Voor de kleutertjes van juf Karine werd vrijdag een dag om niet te vergeten. Samen met de collega’s van Karine, de juffen Amber en Joyce en begeleider Arne, stapten ze van de school in de Dorpsstraat naar het huis van hun juf in de Klokkeput. Daar kregen ze om 11 uur een aperitiefje, een rondleiding in het huis van Karine en haar man en zaten ze gezellig samen onder de tent voor de picknick. Daarna werden de kinderen verwend met waterspelletjes en kregen ze nog een ijsje. Om 14 uur keerden ze terug naar school.

“Ik doe dit al vele jaren, nu voor de 27ste keer. Vrijdag 24 juni komen de kindjes van het tweede en derde kleuter nog picknicken omdat ze dit door corona hebben moeten missen, toen ze bij mij in de klas zaten”, vertelt Karine die eind dit jaar haar kindjes overlaat aan een nieuwe kleuterjuf. Ze heeft sedert 2000 de peuter- en kleuterklas van Ettelgem onder haar vleugels.