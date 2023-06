Kleuters Sint-Jozefschool krijgen unieke blik achter schermen van zandsculpturenfestival in Middelkerke

Van 1 juli tot en met 10 september strijkt het Zandsculpturenfestival voor het derde jaar op rij neer in Middelkerke. Sinds vorige week is een team van internationale sculpteurs aan de slag om er een fabelachtige editie van te maken. Het derde Kleuterklasje van de Sint-Jozefschool van juffrouw Katie Laplasse kreeg alvast de eer om een blik te werpen achter de schermen.

Het Zandsculpturenfestival dweept er mee het grootste zomerevent te zijn aan de Belgische kust. De cijfers die het evenement kan voorleggen zijn dan ook indrukwekkend. Een bloemlezing: 6.000 ton zand, 26 carvers (of sculpteurs) uit tien verschillende landen, 100.000 jaarlijkse bezoekers, meer dan dertig gesculpteerde sprookjesfiguren en meer dan 100 medewerkers. Het is een imposant lijstje aan statistieken dat aan de basis ligt van wat alweer een topeditie van het zandsculpturenfestival moet worden.

Speciaal zand uit het Brusselse

“We gebruiken overigens speciaal zand om alle sprookjesfiguren te doen verrijzen” weet Maxim Gazendam, de art directer uit Nederland die het hele gebeuren in goede banen moet leiden. “Het zand dat gebruikt wordt om te sculpteren, is afkomstig uit een groeve in de buurt van Brussel. Dat type zand is doorgaans veel jonger en heeft ook veel minder te lijden gehad onder erosie. Daardoor is dit zand veel hoekiger dan het zand aan onze kust. De hoekige randen van de zandkorrels zorgen ervoor dat het zand als het ware ‘in elkaar klikt’ wanneer het gemengd wordt met water om nadien aan te stampen tot een compacte massa.”

Zandtheater

Momenteel zijn er 26 carvers aan de slag die hun creativiteit en vakmanschap los laten op het zand. Velen van hen zijn ondertussen zo’n twintig jaar aan de slag als professioneel sculpteur. Sinds vorig week vrijdag is het internationale gezelschap aan de slag, terwijl de algehele opbouw van het evenement reeds startte op 31 mei.

Dit jaar wordt er door de organisatie ook voorzien in tal van leuke extra’s voor het gezin. Zo komt er een heus zandtheater waar meerdere malen per dag een theaterstuk te zien zal zijn. “Daarnaast hebben we nog tal van nieuwigheden in petto, maar die onthullen we graag op de officiële opening op 30 juni. Daags nadien, op 1 juli, openen we deuren voor het grote publiek en gaan we van start voor een zomer vol verwondering, magie en fabelachtige sprookjesfiguren”, besluit Peter Monbailleu.

Het Zandsculpturenfestival Middelkerke vindt plaats van 1 juli tot en met 10 september. Info en tickets via www.zandsculpturenfestival.com