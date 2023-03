Kleuters en peuters leren meer Nederlands door steun stad Oostende

Twee basisscholen krijgen samen 30.000 euro voor hun project ‘Samen aan de start’. Er komen momenten bij de start van de schooldag en ook ouders worden betrokken. Het doel : meer taalkansen bieden voor peuters en kleuters.

“We voorzien elk jaar 30.000 euro voor projecten om iedereen mee te krijgen. Scholen, jeugdverenigingen en vrijetijdsorganisaties kunnen aanvragen doen. We zetten steeds in op samenwerking om kinderen en jongeren met plezier naar school te laten gaan”, vertelt onderwijsschepen Natacha Waldmann. Dit jaar gaat het geld naar het kleuteronderwijs.

GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint Andreas (Schapenstraat) liggen vlakbij elkaar en dienden samen een project in. Ze willen de leerkansen voor Nederlands voor peuters en kleuters vergroten. Daartoe organiseren ze wekelijks ‘welkom in de klas’-momenten bij de start van de schooldag. Ouders en kinderen worden onthaald gedurende 20 minuten. In de Kroonlaan is dat op dinsdag en in de Schapenstraat op maandag en donderdag. Er komen met de ouders van de jonge kinderen ook maandelijkse groepsmomenten. Er is daarbij steun van Ligo-Centrum voor Basiseducatie regio Oostende.

De stad doet intussen een oproep voor nieuwe projecten. Inschrijven kan voor 1 april op iedereenmee@oostende.be.