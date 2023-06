Kleuterjuffen Trui en Ann van De Verrekijker in Rumbeke samen op eeuwigdurende vakantie

Kleuterjuffen Trui Plovie en Ann Pattyn van de vrije basisschool De Verrekijker in Rumbeke, zijn allebei in september 1984 gestart en gaan op het einde van dit schooljaar ook samen op pensioen. Op donderdag 22 juni was er in de De Verrekijker voor hen een groot feest voorzien.

Er was een gezamenlijk ontbijt met alle leerkrachten, feestelijk muziek op de speelplaats, bij de start van de lessen een erehaag van blije kinderen. In de voormiddag was er een show met de 180 peuters en kleuters en rond 11 uur waren hun beide families (echtgenoten, kinderen en kleinkinderen) uitgenodigd voor een groot dankjewel op de speelplaats, waar alle 440 kinderen en 40 leerkrachten aanwezig. Nadien kon iedereen, na het aperitief, aanschuiven aan het frietkraam. Over de middag zorgden de leerkrachten voor amusement, met onder meer een zelfgemaakt liedje en een gezellig samenzijn. In de namiddag was er een koffietafel voorzien met de leerkrachten van vroeger.

Turnjuf en zorgjuf

Beide dames hebben alle peuter- en kleuterafdelingen doorlopen. Ann was vele jaren de turnjuf en Trui de zorgjuf. Beide kijken tevreden terug op hun lange carrière met start in 1984 in de toenmalige Rumbeekse meisjesschool voor Ann en Trui eerst een tweetal jaren in de basisschool van de Zilverberg. In hun bijna 40-jarige loopbaan is er uiteraard veel veranderd. “Peuters en kleuters blijven peuters en kleuters, maar ze hebben nu duidelijk minder structuur, komen nu naar school vanaf de leeftijd dat het mag, zindelijk of niet. Kleinere klassen naar maximum 18, nu is dat 24 en een minder grote papierwinkel zou al veel te goede veranderen”, zeggen Ann en Trui in koor.

“We gaan onze kindjes missen en ook de collega’s, maar we blijven straks nog dagelijks in contact met De Verrekijker want in heb nog drie kleinkinderen die hier school lopen”, zegt Ann. “En ik nog eentje”, lacht Trui. Wat brengt de toekomst ? Trui wil wat meer van het leven genieten en Ann hoopt samen met haar man Piet de wijde wereld te verkennenmet de mobilhome. (AD)