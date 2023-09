Kleuterafdeling van Prizma-basisschool Sint-Pieter in Emelgem tegen de vlakte

Het huidige complex van de kleuterafdeling van Prizma-basisschool Sint-Pieter in de Reigerstraat in Emelgem verdwijnt op termijn onder de sloophamer en maakt plaats voor een volledige nieuwbouw. De school – in de volksmond bekend onder de oude naam De Knuffel – krijgt daarvoor Vlaamse subsidies.

“Het gebouw in de Reigerstraat dateert al uit 1964 en is echt opgeleefd”, vertelt coördinerend directeur Bert Vanderlinde van de Prizma-scholengroep. “Vorig schooljaar gingen er 220 kinderen in elf klasjes naar school in de kleuterafdeling. Daaronder bevinden zich ook twee containerklasjes die onderdak geven aan twee satellietklasjes van basisschool De Zonnebloem.”

“Op die manier kunnen kleutertjes met een autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking (type 9-onderwijs nvdr.) er lessen buitengewoon onderwijs binnen de muren van de basisschool volgen, een uniek concept in onze provincie. Dat project is een succes en dus zouden we die klasjes graag ook in de nieuwbouw integreren. We botsen dus op de limiet van onze beschikbare ruimte. Daarom hebben we een subsidiedossier bij de Vlaamse overheid ingediend en kregen deze zomer het goede nieuws dat dit is goedgekeurd.”

Subsidie

Het gaat om een subsidie volgens de DBFM-formule (Design, Build, Maintain Finance). “Concreet betekent dit dat de overheid een private partner aanstelt die onze eerste plannen verder uitwerkt, tot 70 procent in de financiering voorziet en alles laat uitvoeren. Na de realisatie betalen we gedurende 30 jaar een vergoeding voor de bouw en het onderhoud van de nieuwe school. Het totale kostenplaatje bedraagt 6,5 miljoen euro, dus de subsidie is welgekomen”, aldus Bert.

“Het was voor ons duidelijk dat de huidige school gesloopt moet worden. De indeling voldoet niet meer aan de huidige normen van het onderwijs. De nieuwbouw wordt een L-vleugel die zich met de speelplaats meer naar het noorden met zicht op veel groen zal oriënteren.”

Nu moet er eerst een architect worden aangesteld die de plannen verder uittekent. Dan volgt de aanstelling van een aannemer en de uitvoering. “We zullen vlug een paar jaar verder zijn voor het zover is”, vermoedt Bert. “Tijdens de werken zullen er acht containerklassen op de site prijken. Op die manier ontstaat plaats voor de nieuwbouw. Het wordt een multifunctioneel gebouw, waar buiten de openingsuren ook verenigingen gebruik van zullen kunnen maken.”

(vadu)