Klasreünie OLVA Sint-Katharina na 35 jaar

Op 22 april hield het zesde leerjaar 1987-1988 OLVA Sint-Katharina Assebroek een reünie na 35 jaar afzwaaien. Er werd aan de school samengekomen, en onder leiding van de toenmalige meesters en directrice werd een nostalgische rondleiding door de schoolgebouwen gehouden.

Daarna trok het gezelschap richting restaurant Intermezzo in Sint-Pieters voor een gezellig samenzijn vol anekdotes. Boven v.l.n.r.: Koen De Brabander, Sophie Cools, Koen Inghels, Els De Vogelaere, Tom Verriest, Annelore Vandaele, Marijn Naessens, Frederik Van Cleven. Onder v.l.n.r.: An Willems, Rik Coens, Lieve Baecke, Herman Vervaeke, Christophe Casteleyn, Nathalie Lannoo, An Ghyselen, Catherine Billion. (ON/gf)