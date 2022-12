Klas Sint-Lutgardis Westende op bezoek in het gemeentehuis

Twintig leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool in Westende brachten een bezoekje aan het gemeentehuis en het MAC.

Samen met juf Aster en juf Evy mochten ze een kijkje nemen achter de schermen van de gemeentediensten. In de raadzaal werd hen de werking van de gemeenteraad uitgelegd en ze mochten ook even binnenpiepen in het kabinet van de burgemeester. Als afsluiter kregen ze nog een geschenkje. Op de foto zien we schepen Natacha Lejaeghere omringd door de Sint-Lutgardisleerlingen.

(PG/foto LC)