Klas 6B van Lyceum Heilige Familie wint eerste prijs Cybersafe

In maart lanceerden de preventiediensten van Stad Ieper, Kortrijk, Blankenberge, Brugge en de politiezone Arro Ieper de wedstrijd Cybersafe.

Via deze mobiele escapebox konden leerlingen van het zesde leerjaar spelenderwijs ervaren hoe ze veilig kunnen internetten. In Ieper en deelgemeenten namen tussen begin maart en eind mei 10 klassen uit 8 verschillende scholen het tegen elkaar op in de zoektocht naar Renée. Hiermee werden 218 leerlingen bereikt. Het werd een ware nek-aan-nekrace waarbij klas 6B van VBS Lyceum Heilige Familie met amper 8 seconden voorsprong op hun dichtste achtervolgers de snelste tijd liet noteren.

De winnaars werden in de bloemetjes gezet. Burgemeester Emmily Talpe en schepen Eva Ryde overhandigden de prijs aan de klas van klastitularis juf Heidi Struye. Met zijn allen mogen de leerlingen op uitstap naar Bellewaerde Aquapark. Een fantastische manier om het zesde leerjaar af te sluiten.