Kinderpopduo Blitz trakteert vrije basisschool Nieuwenhove op optreden: “Leuke afsluiter van schooljaar”

De leerlingen van de vrije basisschool Nieuwenhove, bij Waregem, konden vrijdagochtend op de laatste schooldag van het jaar genieten van een optreden van het kinderpopduo Blitz.

Blitz, het kinderpopduo dat West-Vlamingen Jens Declerck en Pieterjan Beheydt samen vormen, lanceerde onlangs een opmerkelijke oproep. Ze riepen alle scholen in Vlaanderen op om het laatste halfuur van het schooljaar dansend af te sluiten op hun nieuwe single, Superheldendans. Die oproep bleef niet zonder gevolg: honderden scholen registreerden zich.

Leuke afsluiter

“Meer dan 30.000 kinderen sloten het schooljaar op hetzelfde moment dansend af en hebben zo de vakantie ingezet. Dat kan niet anders dan een record zijn, misschien wel een wereldrecord”, vertelt Pieterjan, die in het dagelijkse leven jeugdconsulent bij de gemeente Avelgem is.

Scholen die zich vooraf registreerden, kregen een gratis partymix met een aftelklok voor op de speelplaats opgestuurd. Het duo hield daarnaast een heuse ronde van Vlaanderen, waarbij ze ook in Nieuwenhove passeerden. De leerlingen van de vrije basisschool in de Waregemse deelgemeente dansten om 10 uur vrijdagochtend vrolijk mee met ‘Super PJ’. “Het was een hele leuke afsluiter van het schooljaar”, aldus leerkracht Petra Demuynck. (PNW)