Kinderen vrije basisschool Mikado schilderen speelplaatsmuur in ware Raveel-stijl: “Ze zijn heel fier op hun werk”

De vrije basisschool Mikado uit Oeselgem heeft er sinds kort een erg kleurrijke en artistieke muur bij op de speelplaats. In samenwerking met afdeling beeldende kunst van de academie van Waregem schilderden de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar immers een 35 meter lange muur in ware Raveel-stijl.

“Eigenlijk werd de samenwerking met de Waregemse academie al een drietal jaar geleden op poten gezet”, vertelt directrice Els Desmet. “De academie gebruikt hier enkele lokalen, waardoor we in contact kwamen met elkaar en spraken over een gemeenschappelijk project.”

“Alleen gooide corona lang roet in het eten.” Van uitstel kwam evenwel geen afstel en drie jaar later is de samenwerking er toch van gekomen.

Ontwerpen gebaseerd op straatbeeld

“Al was het aanvankelijk wel de bedoeling dat wij met onze klassen naar de academie zouden gaan, maar dat bleek transportgewijs niet zo evident, waardoor er uiteindelijk een team van acht docenten naar onze school kwam”, aldus Els Desmet.

“Zij werkten een hele namiddag met de leerlingen aan ontwerpen gebaseerd op het Oeselgemse straatbeeld. De kinderen konden scheuren en knippen en konden dat per groepje op een blad plakken”, gaat de directrice verder. “Daaruit destilleerden de mensen van de academie uiteindelijk een kunstwerk, dat ze daarna op de schoolmuur projecteerden en tekenden. Daarna was het aan de kinderen om de tekeningen ook in te kleuren.”

Trots

“Het resultaat is verbluffend, vind ik”, is Els Desmet trots. “De kinderen hebben er twee voormiddagen aan geschilderd. Ine Van de Velde en Annelis Blancke, die het schilderen coördineerden, slaagden er wonderwel in om alles in goede banen te leiden tijdens het schilderen. En de kinderen? “Die zijn natuurlijk heel fier op hun werk. Hopelijk was dit de start voor nog meer samenwerkingsprojecten.”

