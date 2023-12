Kinderen vbs De Kastanje voeren kerstspel op

Hoeveel jaren zou er al een samenwerking zijn tussen de parochie Sint-Blasius Krombeke en de vrije basisschool De Kastanje in Krombeke? Aan de vooravond van kerstdag is het immers al een jarenlange traditie dat er een kerstmis wordt opgedragen met medewerking van de schoolkinderen. Ook dit jaar was het niet anders. Alhoewel het schooltje in Krombeke helemaal niet groot is, zat de kerk toch heel goed gevuld om met volle teugen te genieten van het kerstspel. Elk jaar zorgen de leerkrachten er immers voor dat er een eigentijds en vooral aansprekend spel wordt opgevoerd, waarbij de geboorte van Jezus heel levendig wordt geëvoceerd. En daarnaast bracht priester Philippe Vindevogel nog een zeer kindvriendelijke viering, die door groot en klein werd gesmaakt. Toen de kinderen hun ouders, familieleden en de talrijke andere kerkgangers uitwuifden, zagen we niets anders dan heel vrolijke gezichten. Iedereen wenste mekaar dan ook graag een vrolijk kerstfeest. (PC/foto MD)