Kinderen van Vrije Basisschool Klerken mogen zich uitleven op Beweegfestival

VBS Klerken kwam als winnaar van het high-Fiveproject uit de bus. Het high-Fiveproject is een beloningssysteem dat kinderen aanmoedigt om meer te bewegen en dit door hen elke week een andere uitdaging te geven.

De hele maand mei werden door het Kortrijks bedrijf Aptus dat het High-Fiveproject zit, verschillende uitdagingen aangeboden zodat kinderen werden aangemoedigd om met de fiets of te voet naar school te komen.

“Het principe van High-Five: in de eerste plaats krijgen de kinderen een polsbandje dat ze aan de schoolpoort kunnen scannen”, vertelt marketing manager van Aptus, Bart Meese.

“Door te scannen verdienen ze virtuele munten waarmee ze kunnen sparen voor een beloning, dat kan bijvoorbeeld een dagje Plopsaland of bioscooptickets zijn. Onze mascotte Five daagt de kinderen uit en blijft hen motiveren om te bewegen. Het doel hiervan is dat kinderen verkeersvaardiger worden, dat de auto’s uit de schoolomgeving worden geweerd, maar vooral dat de kinderen zelf meer bewegen en dat er een gedragsverandering bij de ouders wordt gecreëerd.”

Originele en sportieve TikTok

“In september zal dit project meer dan 12.000 kinderen in Vlaanderen en Nederland inspireren en motiveren om duurzaam naar school te gaan.”

De school die het beste de opdrachten uitvoerde win een beweegfestival, een feest voor de hele school waarbij Five, de mascotte op bezoek komt, samen met een DJ en de kinderen krijgen gezonde snacks.

“Het beweegfestival werd gewonnen door de VBS Klerken dankzij een originele en sportieve TikTok met het High-Five lied” geeft Bart Meese van Aptus mee

“De jury was onder de indruk van de video die de school heeft doorgestuurd. Wat vooral een hele goede indruk maakte was dat iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten betrokken waren bij het maken ervan.”

Op vrijdag 24 juni ging het beweegfestival door in de VBS Klerken in de Smissestraat in Klerken met Five , de mascotte erbij en een DJ die zorgde voor ambiance op de speelplaats.