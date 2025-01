Kinderen van Mikadoschool in Oeselgem dragen letterlijk hun steentje bij aan nieuwbouw

Het was vrijdag een heuglijke dag in de Mikadoschool in Oeselgem, waar de symbolische eerste steenlegging van de nieuwbouw voor een refter en enkele klasjes plaats vond. Om leerlingen nog meer bij het gebeuren te betrekken mochten ze letterlijk hun steentje bijdragen.

Wie de speelplaats van de Mikadoschool op wandelt, ziet al heel wat bedrijvigheid. Een grote kraan heeft zelfs al bijna het volledig gelijkvloers van de nieuwe eetzaal geplaatst.

“We vonden het belangrijk toch nog met een symbolische eerste steenlegging te komen”, vertelt directrice Els Desmet .”We betrekken onze leerlingen heel nauw bij onze school. Ze leren en spelen hier niet alleen samen, maar groeien ook samen en maken er vrienden. We hebben elke klas een steen laten versieren en de leerlingen mochten er hun naam op zetten. Die stenen zullen straks effectief een plekje krijgen in de nieuwbouw, zodat we een mooie herinnering aan deze dag hebben.”

Historische dag

Leerlingen Tibo en Georges vonden het alvast een topidee. “Zo kunnen we later altijd eens terug komen en kijken wat we toen gemaakt hebben”, zeggen ze. “Door de werken is de speelplaats nu eventjes kleiner en dat is niet altijd makkelijk ,maar we hebben het er graag voor over, want we krijgen nieuwe klasjes en een refter in ruil.”

Tonny Berteloot, voorzitter van de scholengroep, haalde aan dat het een historische dag voor de school was. “Dit project zit al twintig jaar in de pijplijn”, zegt hij. “Indertijd is berekend dat de werken één miljoen euro zouden kosten, maar het was wachten op de nodige subsidies vanuit Vlaanderen. Die zijn er nu gelukkig, al is het kostenplaatje wel opgelopen tot ruim 3 miljoen euro.”

“In de loop der jaren konden we onder andere de parochiezaal aankopen en tot turnzaal omvormen en ook het klooster aan de Wakkensesteenweg werd aan de school toegevoegd. Mooie ingrepen die ons weer even uit de nood hielpen, maar nu zijn we blij dat we met een nieuwbouw kunnen bijdragen aan een langere toekomst voor de school.”

Cupcakes

De werken aan de nieuwbouw zullen nog het hele schooljaar in beslag nemen ,met ook de renovatie van enkele oudere klasjes tijdens de vakanties. Als die klus er op zit gaat de school ook werk maken van een duurzame klimaatspeelplaats, waar ze ook subsidies voor ontvangt.

Om het feestelijk moment af te sluiten deelden de leerkrachten, voor de gelegenheid getooid met een bouwhelm, cupcakes uit aan alle kinderen.

(vadu)