Kinderen van GBS Goudenregen zingen samen kerst in

Jarenlang was de kerstmarkt een van de hoogtepunten van het werkjaar in Gemeentelijke Basisschool Goudenregen. Dit jaar wordt die traditie weer opgenomen door een enthousiaste Kerstwerkgroep. Leerkrachten en ouders nodigen uit op de gezellige kerstmarkt met spectaculaire acts – wat precies blijft een verrassing. Verder is er een kerstwinkel, een workshop knip-je-kerstmuts, een wafelbak, een pasta uit het vuistje, een bar voor elk wat wils, een ontmoeting met de Kerstman en ook koor Ortier komt langs. “Samen met het koor zingen alle kinderen een sfeervol kerstlied”, vertelt juf Madelief. De Kerstmarkt vindt plaats op donderdag 22 december vanaf 16 uur op de speelplaats van GBS Goudenregenstraat. De opbrengst gaat naar de werking van de school en naar De Warmste Week.