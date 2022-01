Kinderen van De Strandloper Oostduinkerke zwaaien directeur Caroline Deygers uit

Na een carrière van 40 jaar neemt Caroline Deygers (61), directeur van De Strandloper, Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs, afscheid van haar 72 pappenheimers en haar 46 collega’s en medewerkers. Op 1 februari gaat ze met pensioen en begint aan haar tweede leven.

Nadat ze was afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs en een bijkomende opleiding had gevolgd voor buitengewoon onderwijs, zette Caroline haar eerste carrièrestappen bij de toenmalige zusters Dominicanessen die de Rozenkrans hadden opgestart. Ze is er nooit meer weggegaan…

Ambulante leerkracht

“Ik begon als leerkracht algemeen sociale vorming in de doelgroep type II, bij kinderen met een verstandelijke vertraging”, vertelt Caroline. “Na zo’n 20 jaar had ik het gevoel dat het toch nog iets meer mocht zijn, en ik zette me mee in voor de ondersteuning van het beleid. Een tijd lang heb ik het voor de klas staan gecombineerd met activiteiten organiseren, was ik ook ambulante leerkracht in verschillende klasjes. Korte tijd ben ik ook nog preventieadviseur geweest.”

Het allerbelangrijkste is dat kinderen zich goed voelen in onze school

“In 2013 ben ik aangesteld tot directeur. In al die jaren heb ik dus alle aspecten van het schoolgebeuren gezien en ben ik geleidelijk aan gegroeid en klaargestoomd voor mijn nieuwe functie. In al die jaren was de school natuurlijk geëvolueerd en was het tijd om de zaken anders aan te pakken. Een belangrijke stap was de update van de infrastructuur binnen de klassen, in functie van de nood van de doelgroepen, want die zijn heel divers. Concreet vertaalde zich dat in het opsplitsen en inrichten van de klassen, met onder meer individuele werkgroepjes. Dat was uiteraard altijd teamwerk, met het hele personeelsteam.”

Goede band

Hoewel alles door corona nu al twee jaar is stilgevallen, blikt Caroline met nostalgie terug op al de mooie activiteiten die ze mee heeft georganiseerd en beleefd. “Zoals de kerstmarkt, de themaschoolfeesten met aansluitend een kippenfestijn, ons buurklassenproject met Franse en Engelse scholen… Het allerbelangrijkste is dat kinderen zich goed voelen in onze school, alleen dan kunnen we vooruitgang boeken met elk kind. Ook een goede verstandhouding met de ouders en een goede band met het personeel is belangrijk.”

Op 1 februari neemt Koen Dietvorst de directeursfakkel over. “Ik hoop dat hij zich hier net als ik thuis voelt en zijn weg vindt”, zegt Caroline. “Ook alle leerlingen wens ik een mooie toekomst, dat ze hun plekje mogen vinden in de maatschappij en zichzelf kunnen zijn. Mijn schoolteam wil ik danken voor de jarenlange samenwerking. Maar nu begin ik aan mijn tweede leven, met om te beginnen wat tijd voor mezelf, tijd voor familie, om te sporten en eens een boek vast te pakken… En ik ben ervan overtuigd dat er ook wel een nieuwe uitdaging op mijn pad zal komen!”