Kinderen van basisschool voor buitengewoon onderwijs De Waterlelie in Moorsele wassen auto’s om schoolreis te bekostigen

Vrijdag organiseerden de leerlingen van de kikkerklas een heuse carwash op de binnenplaats van De Waterlelie. Hoewel de weergoden hen niet echt genegen waren, daagden toch tientallen wagens op voor een grondige poetsbeurt.

Een pedagogisch project, gekoppeld aan een manier om de schoolreis te bekostigen. De carwash van De Waterlelie, de basisschool voor buitengewoon onderwijs in Moorsele, was een bescheiden succes.

“Met dergelijk initiatief proberen we de leerlingen klaar te stomen voor de toekomst en leren we hen vooral omgaan met allerlei prikkels. Het is dus meer dan alleen maar auto’s wassen.” Steven Verhulst (38), de leerkracht van de kikkerklas, benadrukt dat het organiseren van dergelijke gebeurtenis verder gaat dan alleen maar emmers en zeep. “De kinderen moesten zelf flyers maken en het evenement promoten”, licht hij de actie toe. “Omdat we de carwash dinsdagnamiddag herhalen gaan ze volgende week ook zelf de boer op. Lokale handelaars aanspreken met flyers om hen zo uit te nodigen. Hier ter plaatse is het dan weer belangrijk dat ze de nodige aandacht schenken aan iedere wagen die gepoetst moet worden. De tevredenheid van de klanten staat centraal en onze leerlingen moeten ook geen schrik hebben om de klanten aan te spreken hierover. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld, voor de kinderen is het dan vaak een complete uitdaging. Als allerlaatste maken we hen ook duidelijk dat geld niet zomaar uit de lucht komt gevallen. ”

Met de opbrengst van het initiatief willen de leerlingen van de kikkerklas hun schooljaar in stijl afsluiten. “Indien we voldoende geld kunnen verzamelen, trekken we met z’n allen op schoolreis”, sluit de leerkracht af. “Richting vakantiepark, waar ze de vruchten van hun arbeid kunnen plukken.”

De carwash opent voor de laatste keer de deuren dinsdagnamiddag, van 13 tot 15 uur.