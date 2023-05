Kinderen ’t Klavertje in Wenduine leren zelf hun fiets op punt stellen: “Leerrijke en nuttige les”

Of er in basisschool ’t Klavertje in Wenduine fietsenmakers in spe zitten? Dankzij Servaas Rys fietsen de kinderen zelf alvast veilig naar school.

Basisschool ‘t Klavertje zet sterk in op verkeersveiligheid. “En op fietsen natuurlijk, het ideale, gezonde vervoersmiddel om naar school te komen. De kinderen worden dan ook gestimuleerd om veel en veilig naar school te fietsen.”

Een veilige fiets, is een fiets die aan alle wettelijke vereisten voldoet en goed onderhouden is. En dus kwam eind april Servaas Rys naar de derde graad om hen basisherstellingen aan de eigen fiets te leren uitvoeren. “Zo leerden de kinderen hun fiets en stuur op de juiste hoogte instellen, een ketting smeren, een band oppompen en de remmen controleren. Een bijzonder leerrijke en nuttige les”, klinkt het bij ’t Klavertje.

De kinderen zullen hun kennis later dit jaar ook nog kunnen gebruiken op de ‘fietswash’ die de school organiseert ten voordele van Nest, het internaat voor buitengewoon onderwijs in de Driftweg. (WK)