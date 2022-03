Kinderen Sint-Leo Hemelsdaele allemaal in pyjama naar de klas voor ernstig zieke Cédric

Vrijdag 11 maart is nationale pyjamadag, een jaarlijkse campagne van Bednet. Die dag roept de organisatie iedereen op om in pyjama naar school te komen om alle zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken én om Bednet nog meer bekend te maken. Dat deden ze ook in basisschool Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge.

Bednet zorgt ervoor dat kinderen, die lange tijd of regelmatig niet naar school kunnen wegens ziekte, thuis of in het ziekenhuis de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien.

In basisschool Sint-Leo Hemelsdaele (afdeling Sint Leo – Sint-Pieters) in de Palingstraat in Brugge is deze pyjamadag niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sinds enige tijd verblijft Cédric Desmidt-Georges, één van de kinderen van het derde leerjaar B, in het UZ Gent. Moedig vecht de jongen tegen kanker.

Hart onder de riem

Vrijdag kwamen alle kinderen in pyjama naar school. Bij de aanvang van de lessen verzamelden ze op de speelplaats om Cédric een hart onder de riem te steken. Ze hielden een boodschap in de lucht om hem veel beterschap te wensen.

“We doen al het mogelijke om Cédric verder te betrekken bij het klasgebeuren. Uiteraard werken we samen met Bednet. We zorgen ervoor dat er regelmatig contacten zijn met de klas. Er worden kaartjes en tekeningen uitgewisseld en er worden zelfs spelletjes gespeeld. We plannen nog enkele andere activiteiten, maar we respecteren het genezingsproces en het herstel van Cédric. We willen hem zeker niet extra vermoeien”, vertelt directeur Tina Van Oost.

Op pyjamadag wordt in de afdeling Blankenbergse Steenweg warme chocomelk verkocht. De opbrengst gaat integraal naar Bednet. (PDC)