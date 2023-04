Kinderen Lodo ontroeren publiek met musical Utopia

Vrijdag en zaterdag voerden de kinderen van het vijfde leerjaar van de Sint-Lodewijksschool de musical Utopia op. De turnzaal van de school in de Guido Gezellestraat liep vol, waarbij jong en oud genoot van het jonge geweld.

De regie van de 36ste editie van de musical was in handen van juf Kristien Jacobs. Het verhaal speelde zich af in het land Intepedinte. Het geheel werd doorspekt met tien musicalliederen. Het vijfde leerjaar van meester Peter Zwertvaegher vulde aan met enkele dansjes en gezang, terwijl het vierde leerjaar als koor optrad en de musicalliederen versterkte. (foto BVO)