Kinderen leren alles over dode hoek

Om jonge fietsers en voetgangers attent te maken op de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens zet het gemeentebestuur opnieuw in op een lessenreeks voor de Bredense scholieren. De voorbije weken werden alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen uitgenodigd voor de opleiding.

“We lezen regelmatig de verhalen in de krant, al te vaak met fatale afloop, over ongevallen met vrachtwagens en fietsers of voetgangers. Dagelijks doen zich in het verkeer gevaarlijke situaties voor. Het is dan ook belangrijk dat jongeren al vroeg bewust worden gemaakt van de gevaren van de dode hoek”, legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

Bredene werkt voor de opleiding samen met de Colruyt Groep. “Colruyt heeft zich hiervoor geëngageerd en deelt heel wat ervaring in het geven van dergelijke opleidingen. Er is ook een vrachtwagen met chauffeur-lesgever ter beschikking.”

De voorbije weken werd naast het gemeentehuis een vrachtwagen opgesteld. “De leerlingen kregen in kleine groepjes uitleg over de werking van de dodehoekcamera en omdat ze konden plaatsnemen in de cabine van de vrachtwagen kregen ze een goed zicht vanuit de positie van de vrachtwagenchauffeur.

Maar ook in de nabije omgeving van de vrachtwagen wordt uitleg gegeven over de posities van de dode hoeken voor, achter en naast de vrachtwagen. Het is immers belangrijk dat de jongeren in de praktijk ondervinden hoe ze met een vrachtwagen in het verkeer moeten omgaan”, geeft onderwijsschepen Kelly Spillier nog mee. (MM)