Kinderen kijken ogen uit bij bezoek aan archeologische site in Snaaskerke: “Bang van die skeletten? Het is juist razend interessant”

Dat archeologen heel wat skeletten aantroffen in de Dorpsstraat, spreekt duidelijk tot de verbeelding. Daarom organiseerde het stadsbestuur samen met archeologisch bureau Monument Vandekerckhove een begeleid bezoek voor leerlingen van de Gistelse basisscholen.

Het relaas is genoegzaam bekend. Bij de dorpskernrenovatie van Snaaskerke werden vlak naast de kerk een heleboel skeletten aangetroffen. Aanvankelijk ging het om een tiental menselijke resten, deze week is de kaap van maar liefst 180 skeletten overschreden. Een vondst die heel wat tongen losmaakt, waarop burgemeester Gauthier Defreyne een uitnodiging stuurde naar de lokale basisscholen om de site te bezoeken.

Spectaculair

Archeologen van Monument Vandekerckhove, die al van bij het begin de opgravingen leidden, gaven een vakkundig woordje uitleg. Honderden kinderen kwamen met hun klas een kijkje nemen. “En ze gaven hun ogen flink de kost, het bezoek was echt spectaculair”, merkt An Ameloot, directeur van basisschool De Horizon in Snaaskerke, op. “De archeologen legden alles op een zeer toegankelijke manier aan de kinderen uit, bijvoorbeeld hoe ze mannen, vrouwen en kinderen van elkaar onderscheiden, wie mogelijk ziek was of een tandabces had. Je moet weten: de opgravingen vinden op enkele tientallen meters van onze school plaats. Dat maakt het allemaal nog meer bijzonder. Toegegeven, we konden onze nieuwsgierigheid al weken niet bedwingen en namen een tijdje terug al een kijkje aan de rand van de weg. Maar toen hadden we nog geen info over de opgravingen voorhanden. Ja, we proberen de uitstap en historische info in de lessen te verwerken. Ook al zijn we al laat in het schooljaar, toch kunnen er verbanden gelegd worden in de lessen geschiedenis.”

“We proberen de uitstap en historische info in de lessen te verwerken”

Ook basisschool Gravenbos uit het Gistelse stadscentrum was één van de bezoekers. “De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen zelfs met de fiets naar Snaaskerke. (lacht) Ja, ook ik ging mee en stak heel wat op”, zegt directeur Peter Willems. “De uitleg was prima, de kinderen waren enorm enthousiast en stelden zelf veel vragen. Zo’n bezoek is een unieke kans die je met beide handen moet grijpen.” Ook basisschool De Klimop kwam piepen, net als een handvol Snaaskerkse inwoners. “Of er kinderen bang waren? Absoluut niet. Allemaal waren ze zeer gefascineerd”, weet An Ameloot nog mee te geven.

Intact

“Als we op het enthousiasme van de kinderen mogen voortgaan, hebben we veel toekomstige archeologen ontmoet”, glundert Jelle Devrancq, onderzoeker bij Monument Vandekerckhove. “Op zulke bezoeken komt het eropaan om kinderen op een zo begrijpelijk mogelijke manier uit te leggen wat wij precies doen en wat zich hier destijds afspeelde. Bijvoorbeeld, nu gooien wij ons afval netjes weg in de vuilnisbak en vuilnisbelten, maar vroeger vloog alles onder de grond. Al die resten brengen informatie aan het licht over de tijd van toen, zoals mochten wij nu snoeppapiertjes of afgedankte gsm’s onder de grond stoppen.”

Intussen dikt het aantal opgegraven skeletten aan tot 180 stuks, de meeste nog intact. “Zoals eerder al geweten dateren de resten van de dertiende en veertiende eeuw enerzijds en de zeventiende eeuw anderzijds. De verdeling man-vrouw gaat gelijk op, er liggen ook veel kinderresten tussen. Om meer te weten te komen over de resten, is verder onderzoek nodig. Op zich is het hoge aantal skeletten niet uitzonderlijk – in grotere steden werden wel eens duizend skeletten gevonden – maar dat er op zo’n kleine oppervlakte zo’n aantal wordt aangetroffen, is wetenschappelijk erg interessant en significant.”

Onder voorbehoud van verrassingen worden de archeologische werken ten laatste volgende week afgerond. De dorpskernvernieuwing in dit stuk van het dorp wordt zachtjes aan hervat. De skeletten gaan naar een laboratorium voor verder onderzoek.