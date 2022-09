Kinderen De Stapsteen verhuizen laatste boeken

Symbolisch verhuisden kinderen van de Veldegemse basisschool de laatste boeken van de oude bibliotheek in de Mariastraat naar de nieuwe locatie in Veltershof. De jeugdverhalen komen letterlijk dichter bij de klas.

Op een nieuwe vleugel en speelplaats voor de school langs de Kloosterstraat, blijft het nog een schooljaar geduld oefenen. Ook het gloednieuwe Veltershof in Veldegem moet op zaterdag 15 oktober nog officieel geopend worden. Maar samen met de start van het schooljaar opent de nieuwe lokale bibliotheek die er voortaan huist al de deuren. Net zoals Jonkhove in Aartrijke maakt de bib deel uit van het dienstencentrum. De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar vormden een lange ketting van de Mariastraat naar Veltershof om zo de laatste boeken naar “hun” bibliotheek door te geven. Met het Veltershof bij de deur worden bezoeken ook tijdens de lesuren nog makkelijker en veiliger. Op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag blijven zowel kinderen als volwassenen welkom, een inleverbus en digitale ontleenbalie zijn nieuw. Opvallend in de nieuwe bib is de ruime jeugdafdeling waar kinderen worden uitnodigd om in alle rust en comfort de weg naar hun favoriet verhaal te vinden.

Meer leesplezier

Gedrukte boeken zijn niet stoffig saai en passen in de ambitie van de Veldegemse basisschool: kinderen op hun eigen tempo simpelweg weer aan het lezen brengen, weet directeur van De Stapsteen Charlotte Borra. “De klassen beginnen elke dag de les na de middag met een leeskwartier, waarin de leerlingen in hun zelfgekozen verhalen en teksten mogen duiken. Dat kan een meeslepende roman of evengoed ook magazines of non-fictieteksten zijn. Onze leerkrachten merken dat de kinderen daardoor niet alleen vlotter leren lezen en hun woordenschat uitbreiden, maar dat ze ook hun blik op de wereld verruimen. Met fysieke boeken lezen en leren ze ontdekkend. Ook hun ouders vinden de weg naar het boek opnieuw. Voortaan hebben de kinderen van De Stapsteen maar de straat over te steken, om meer te weten over wat ze in de les leerden en om ook hun taal rijker te laten worden. Met de nabije nieuwe bibliotheek in Veltershof worden taal en de wereld voor de Veldegemse kinderen voortaan nog toegankelijker.” (HV)