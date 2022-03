Kiddy Bus vervoert peuters in Langemark

In Langemark worden peuters sinds kort heen- en terug van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) naar school gebracht met een Kiddy Bus.

BKO ’t Buitenbeentje en VBS Langemark kochten samen de Kiddy Bus aan. “De weg van de buitenschoolse kinderopvang tot aan de vrije basisschool Langemark is voor peutertjes lang en vermoeiend. Met de Kiddy Bus kunnen ze veilig en comfortabel vervoerd worden”, zegt schepen van Sociale Zaken Heidi Coppenolle.

Ook voor uitstapjes

Het busje is ontworpen voor kinderen tot vijf jaar. Het is een veilige kwalitatieve bolderwagen, die licht is om te duwen. Er is plaats voor zes kinderen. De Kiddy Bus wordt ongetwijfeld een vaste waarde in het straatbeeld van centrum Langemark. “Niet alleen voor de verplaatsingen van- en naar school zal de bolderwagen ingezet worden, maar ook voor kleine uitstapjes, georganiseerd door de BKO of de vrije basisschool”, zegt Heidi Devreker, coördinator van de BKO. (pco)