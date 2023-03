Kaarting voor ontbijtlekkers in Prizma Heilige Familie Bosmolens

Kaartliefhebbers kunnen hun hartje ophalen in Prizma Heilige Familie Bosmolens. De ouderraad van de school organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart een kaarting voor lekkere ontbijtproducten en daar hopen ze heel wat mensen te verwelkomen.

De ouderraad van Prizma Heilige Familie heeft jaarlijks een aantal financiële acties op het programma en de kaarting in het voorjaar is daar één van. “We merken dat mensen nog altijd graag een kaartje leggen, dus blijven we het concept behouden dat we al jaren gebruiken”, vertelt Tamara D’hondt van de werkgroep. “Al onze leerlingen kregen een aantal pakjes kaarten mee naar huis en die proberen ze te verkopen. Een pakje van 4 kaarten is op de kaarting goed voor twee lekkere ontbijtproducten. Dat gaat van chocomelk en fristi tot peperkoek en choco. We zorgen voor een ruim assortiment. Iedereen vindt zeker iets wat hij lekker vindt.”

Voor kinderen van de school

De ouderraad kan jaarlijks rekenen op tal van bereidwillige sponsors. “Door de sponsoring kunnen we bepaalde producten tegen een voordelig tarief aankopen en dat scheelt toch wel. We zijn onze vele sponsors dan ook erg dankbaar. We hopen op een mooie opbrengst en die komt vooral de kinderen van onze school ten goede. Zo is er altijd wel wat extra pedagogisch materiaal dat we kunnen gebruiken of we zorgen voor een financieel steuntje bij bepaalde activiteiten. Onze kinderen worden er in elk geval beter van”, klinkt het.

Kaarten kan op vrijdag 10 maart vanaf 18 uur en op zaterdag 11 maart vanaf 16 uur. “Alles gaat door in de polyvalente zaal van onze school. Een boekje van 4 kaarten kost 6 euro. De boekjes zijn op de avond zelf te verkrijgen of op voorhand bij alle leerlingen van de school”, weet Tamara.

Frietjes verkrijgbaar

“Wie niet graag kaart, kan gerust langskomen voor een drankje en een hapje. Je kan ook gewoon je boekje kaarten inwisselen zonder een spelletje en genieten van fijn gezelschap. We zorgen doorlopend voor drankjes aan democratische prijzen en er zijn ook lekkere versnaperingen te verkrijgen. Dit jaar zorgen we op beide dagen voor frietjes dus je zal ook de grote honger kunnen stillen.”

De ouderraad zorgt naast het kaarten ook voor een aantal leuke activiteiten voor de kinderen. “Op vrijdag hebben we tussen 15.30 en 18 uur onze jaarlijks boekenbeurs op school en vanaf 18.30 uur gaat Movies@School door. Op zaterdag is er dan vanaf 16.30 uur een bingospel voor de kinderen, hiermee zijn mooie prijzen te winnen. We hopen op heel veel volk”, besluit de werkgroep. (MV)