Kaarting Prizma Heilige Familie voor ontbijtproducten

Op 21 en 22 maart zijn kaartliefhebbers meer dan welkom in Prizma Heilige Familie op de Bosmolens. De ouderraad van de school organiseert opnieuw een kaarting voor al wie daar zin in heeft. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de schoolwerking.

Het jaarlijkse kaartweekend van Prizma Heilige Familie vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. “Alle leerlingen van onze school kregen twee boekjes kaarten mee om te verkopen. Tijdens het weekend kan je natuurlijk ook boekjes aankopen. Net als de voorbije jaren kaarten we voor lekkere ontbijtproducten. Je kan zelf een keuze maken uit onder meer peperkoek, chocolademelk of ontbijtcrackers. Er zit zeker iets tussen dat je lekker vindt”, oppert Lies Buyse van de ouderraad.

Drank en frietjes

Op vrijdag is iedereen welkom vanaf 18 uur om een kaartje te leggen, op zaterdag is dat al vanaf 16 uur. “Er is vrijdag eerst boekenbeurs op school en aansluitend gaan we kaarten. De kinderen van onze school kunnen diezelfde avond vanaf 18.30 uur genieten van Movies@School. Op zaterdag is er vanaf 16.30 uur bingo voor alle kinderen. Er zijn mooie prijzen te winnen”, gaat Lies verder. “Wie liever gewoon langskomt en iets wil drinken, is even welkom. Er zullen heel wat dranken aan democratische prijzen te verkrijgen zijn en we zorgen er ook voor dat je de honger kan stillen. Zo zal je zowel op vrijdag als op zaterdag frietjes kunnen eten. Je kan ook je boekje kaarten inwisselen zonder een spelletje kaart te spelen.”

Kaartlessen

Maar dat kaarten leuk is, weten ze ook in het zesde leerjaar. “De laatstejaars van onze school leren tijdens de lessen manillen. Het kaartspel is al heel oud, maar er komt wel heel wat bij kijken. Je leert bijvoorbeeld rekenen, redeneren en samenwerken, dus het is een mooie vaardigheid om onder de knie te krijgen”, zegt Lies. “Door de leerlingen manillen aan te leren, kunnen ze het tijdens het kaartweekend tegen elkaar, leerkrachten en familieleden opnemen. Dat maakt het weekend voor de leerlingen natuurlijk heel leuk.” (MV)