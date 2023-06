Juf Rita Haelemeersch uitgewuifd in basisschool De Ark in Oekene

Rita Haelemeersch (62), juffrouw van het vierde leerjaar van de basisschool De Ark in Oekene, werd op de voorlaatste dag van het schooljaar door iedereen extra verwend. Ze gaat nu immers met pensioen.

Tussen de festiviteiten door konden we Rita spreken. “In het begin van mijn loopbaan was ik medisch secretaresse in het Sint-Jozefs ziekenhuis in Oostende”, vertelt Rita. “Dat was eigenlijk niet echt mijn ding, diep van binnen wou ik eigenlijk kleuterjuf worden. Dat klein vlammetje bleef smeulen en via afstandsonderwijs aan de Katho in Tielt studeerde ik voor lerares in het lager onderwijs. Ik was 42 jaar toen mijn onderwijsloopbaan begon met interims in de basisschool van het Klein Seminarie, in de Mozaïek en in Lenteland.”

Dankbaar

“Vanaf 2008 kon ik fulltime aan de slag in basisschool De Ark in het vierde leerjaar, tot op vandaag nog steeds mijn klas. Ik schat dat ik aan bijna 400 kinderen les heb gegeven. Op onze vraag naar de grootste verandering zegt Rita prompt het werken in teams in de klas, wat zeer goed is voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ik ben heel dankbaar voor de aangename contacten met de collega’s, we vormden samen met directeur Geert Orgaer en nu Fanny Delrue een goed team. Dat was nodig aangezien de groei van de school, waar op vandaag 250 kinderen school lopen.”

Tijd voor moestuin

“Vanaf nu zal ik meer tijd hebben voor het aanleggen van een moestuin. Ik wil nog piano leren spelen en ook linedance is leuke hobby van mij. Ik ben mama van drie kinderen Sofie, Jozefien en Benjamin en oma van vier kleinkinderen Arjen, Mads, Vigo en Marcel. Mijn man is net ook met pensioen, dus dat komt goed uit. (AD)