Juf Nele (58) zegt na 34 jaar derde kleuterklas vaarwel in Kruiseke: “Heel de school kleurde geel!”

Het was vrijdag de laatste schooldag, en voor juf Nele van de derde kleuterklas in de vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke meteen ook de allerlaatste werkdag. Na 34 jaar in de ‘school met een hart’ gaat de juf van de kikkerklas immers op pensioen. Nele Moyaert (58) woont in Oostnieuwkerke en werd thuis opgehaald in een gele Citroën CV. “Op haar afscheidsfeest stond alles in het teken van geel, haar lievelingskleur”, zegt directeur Fiene Minne.

Heel het programma was voor juf Nele een complete verrassing. “Nadat ik afstudeerde in Brugge, gaf ik vijf jaar les in de regio Ieper-Zonnebeke, dat waren allemaal interims”, blikt ze lang geleden terug. “In Kruiseke kwam er een plaats vrij en gaf ik hier altijd het derde kleuter. Voor de kinderen een belangrijk jaar, want daarna zetten ze immers de grote stap naar het eerste leerjaar.”

Het derde kleuter van juf Nele telt 22 jongens en meisjes. De laatste jaren gaf ze halftijds les, in een duobaan met juf Marlies. Opmerkelijk: juf Nele gaf ook… kinderyoga. “Vijf jaar geleden volgde ik hiervoor een opleiding”, vertelt ze. “Yoga gaf ik aan een groep van tien leerlingen, telkens vijftig minuten.”

Vrij als een vogel

In Oostnieuwkerke werd de afscheidnemende juf ’s morgens om 7.15 uur opgehaald door enkele collega’s. “Op weg naar hier waren er enkele stops en zorgden haar collega’s telkens voor eten en drinken”, lacht de directeur. “Toen juf Nele hier aankwam, vormden de kinderen een erehaag. We deden een oproep om zoveel mogelijk iets in het geel aan te trekken.”

Haar echtgenoot, de kinderen Peter-Jan, Matthijs, Lieze en de kleinkinderen Lewis en Jack woonden allemaal het afscheidsfeest in de turnzaal bij. Juf Nele zat op het podium en genoot. ‘Juf Nele zo vrij als een vogel’, zo stond te lezen. “Het doet enorm veel deugd dat jullie allemaal zo enthousiast zijn”, vertelde ze aan de micro. “Ik ben heel graag in Kruiseke geweest.”

School met een hart

Door de jaren heen kende het onderwijs uiteraard een hele evolutie. Kinderen zijn anders geworden, de ouders mondiger en er is de sociale media. “Het is enorm veranderd”, zegt juf Nele terwijl ze kwistig handtekeningen uitdeelt. “Vooraan aan de gevel hangt een banner met als baseline ‘school met een hart’ en ik kan dat alleen maar beamen.”

“Het is kleinschalig en daarom brengen ook ouders van buiten Kruiseke hun kinderen naar hier. De school is door de jaren heen gegroeid. Jarenlang werd de school gedragen met alle collega’s, tot er uiteindelijk een directeur kwam. Jarenlang waren we eerst een afdeling van de toenmalige jongensschool in Geluwe.”

Nauwe band

Juf Nele gaat uiteraard eerst van de vakantie genieten. “Nu zal ik meer tijd hebben om te gaan wandelen, fietsen en zwemmen”, lacht ze. “Hoe dichter mijn afscheid kwam, hoe moeilijker het werd. Ik zal de kinderen, ouders en Kruiseke missen. Ik had de afgelopen jaren enorm veel kinderen van oud-leerlingen in mijn klas en zorgde dat voor een nauwe band.”

Alles stond in het teken van juf Nele. Zelfs het eten ’s middags. “Een slaatje geitenkaas, haar lievelingsgerecht”, vertelt de directeur. (Erik De Block)