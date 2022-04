Juf Martine werd uitgewuifd door leerlingen en collega’s: “Afscheid leek trouwfeest”

Net voor de paasvakantie trok juf Martine Lievens voor de laatste keer de klasdeur achter zich dicht. Na een carrière in de Emelgemse kleuterschool De Knuffel is het nu tijd voor haar pensioen. Ze blikt terug op een rijkgevulde carrière. Samen met haar man Stefaan wil ze vooral genieten en veel reizen maken.

Martine Lievens woont met haar man Stefaan De Schrijver in Emelgem. Ze was haar hele carrière aan de slag in Prizma Sint-Pieter, kleuterafdeling De Knuffel. De school huist in de Reigerstraat. Donderdag 31 maart werd haar laatste dag op school. “Mijn man Stefaan ging vorige maand met pensioen en nu was het mijn beurt. Stefaan was directeur in de Sint-Vincentiusschool in Kachtem. Nu mogen we samen volop van ons pensioen genieten”, begint Martine.

Verrassing

“Ik heb er 40 jaar in het kleuteronderwijs opzitten. Ik heb in alle jaren gestaan. Ooit stond ik in de peuterklas, maar ook het eerste, tweede en derde kleuter zijn mij niet vreemd. De laatste jaren was ik juf van het derde kleuter en daar was ik eigenlijk wel blij mee. Die kindjes zijn al iets zelfstandiger en je kan hen al eens iets uitleggen. Het is fysiek ook wat minder zwaar omdat je de kindjes minder moet optillen en zo, dat scheelt wel als je wat ouder bent.”

Martine werd op 31 maart in de bloemetjes gezet door het hele schoolteam en de leerlingen. “Het was een prachtige dag waar ik met veel plezier op terugblik. Ik wist wel dat er iets zou zijn, maar de collega’s en de leerlingen hebben mij zeker verrast. Het leek wel op een trouwfeest”, glundert Martine. “Ik kon natuurlijk genieten met mijn eigen klasje. Ook van onze lagere afdeling, die op een andere locatie zit, kwam een aantal leerlingen afscheid nemen. Dat was voor mij totaal onverwacht, een hele verrassing!”

Een carrière van 40 jaar is niet niks. “Er is best wel veel veranderd in het onderwijs. De kindjes zijn mondiger geworden, maar de ouders ook. Terwijl er vroeger weinig communicatie naar ouders toe was, is er nu soms té veel volgens mij. Op dat vlak is het toch wel een andere wereld.”

Martine wil haar stem ook de nodige rust geven in de komende maanden. “Ik heb in al die jaren mijn stem toch wel geforceerd. In een grote klas met veel kleuters is het vaak erg rumoerig en dat heeft een weerslag op je stem natuurlijk. Daarnaast heb ik vaak gezongen in de klas. Ik hoop dat mijn stem nu even kan rusten!”

Digitale wereld

“Ook de digitale wereld heeft de intrede gedaan in de jaren dat ik in het onderwijs stond. Ik kon gelukkig rekenen op jonge collega’s die mij met raad en daad bijstonden als ik een vraag of een probleem had, want ik ben daar natuurlijk niet in opgegroeid. Ze hebben mij altijd enorm goed geholpen! De Knuffel heeft een prachtig team dat ik zeker zal missen.”

Martine en haar man gaan nu een ander leven tegemoet. “Het wordt helemaal anders natuurlijk, maar we willen er wel optimaal van genieten. We gaan in elk geval proberen om veel te reizen. Dat deden we al, maar nu kunnen we dat nog meer gaan doen. We hebben al een aantal reisjes op ons programma zoals Kroatië, Corsica en Madeira en daar kijken we heel erg naar uit. We willen nog veel van de wereld zien. Daarnaast ben ik ook interimoma. Onze dochters Joke (35) en Marieke (33) hebben zelf geen kinderen, maar Joke is wel actief bij pleegzorg en heeft een pleegkindje. Ik noem mezelf dus graag interimoma. Ik geniet erg van die momenten. Het zal raar doen om na de paasvakantie niet te moeten starten, maar dat zal snel wennen”, lacht Martine. “We zullen dus onze dagen zeker kunnen vullen en erg genieten. Ik kijk met de glimlach terug op een mooie carrière.” (MV)