Juf Machteld Vermeulen gaat met pensioen na 42 jaar in De Zonnebloem Hooglede: “Misschien word ik wel leesmoeke”

De paasvakantie was het sein voor juf Machteld Vermeulen om met pensioen te gaan. Na 42 jaar werken in De Zonnebloem nam ze er afscheid van alle kinderen en collega’s.

Juf Machteld werd thuis opgehaald door de leerlingen van de derde graad en de directeur. “We hadden eigenlijk een cabrio voorzien maar wie had gedacht dat het vandaag zou sneeuwen”, klinkt het. Met veel getrommel en groots kabaal stapten de kinderen achter de auto terug naar school. Onderweg stonden alle andere kinderen uit de school haar op te wachten.

“Ik was vanmorgen toch best wat zenuwachtig omdat ik niet wist wat er vandaag zou gebeuren. Maar ik genoot met volle teugen van de optredentjes door de kinderen van de lagere school. Ook tijdens mijn carrière genoot ik van muziek en de zanglessen die ik mocht geven. Ik leidde vroeger zelfs het parochiaal koor waar veel kinderen uit De Zonnebloem in mee zongen”, vertelt een enthousiaste juf Machteld.

Maar liefst 42 jaar lang gaf Machteld les in basisschool De Zonnebloem. “Ik ben geboren en getogen in Hooglede en liep hier zelf school tot ik twaalf werd. Na mijn middelbaar en hogere studies kwam ik meteen terug naar hier en ik ben er nooit meer weggegaan. Tot nu dus.”

“Alhoewel, ik heb een nichtje in het tweede leerjaar dat ik regelmatig kom afhalen aan de schoolpoort. Heel fijn om dan de collega’s terug te zien en een praatje te kunnen slaan.”

Topcollega

Dat Machteld een topcollega was, konden we merken aan haar EHBP-koffer. Die moet haar helpen bij het toedienen van de eerste zorgen nu ze met pensioen is gegaan. “Ik kreeg een koffer met van elke collega een persoonlijke attentie. Zo mocht ik een flesje wijn, koffietas, tijdschrift, plantje en nog veel meer ontvangen van mijn lieftallige collega’s.”

“Mijn pensioenviering werd even uitgesteld door een operatie die ik onderging en door de coronamaatregelen maar ik ben blij dat we het vandaag konden vieren. Ik heb enorm genoten”, aldus juf Machteld.

Juf Machteld zal altijd nauw verbonden blijven met Hooglede en De Zonnebloem. “De eerste drie jaar van mijn carrière gaf ik les aan het vierde leerjaar. Daarna stond ik maar liefst 32 jaar in het zesde leerjaar. De laatste jaren stond ik vooral in voor de zorg bij de leerlingen.”

“Ik gaf met plezier les en vond het leuk om kinderen iets bij te leren. Naast het cognitieve kon ik de leerlingen van het zesde leerjaar ook helpen in die laatste stap alvorens naar het middelbaar te gaan. Hen leren een mening vormen, helpen opgroeien en hen op de hoogte brengen van de actualiteit, vond ik boeiende uitdagingen.”

Wanneer we juf Machteld vragen wat haar plannen zijn komende tijd, is ze er vrij zeker van dat ze haar dagen gevuld zal krijgen. “Ik wil vooral genieten van de rust. Niets moet want alle haast is weg. Ik reis graag en houd enorm veel van dieren. Ik speelde al even met de idee om me aan te melden bij een dierenasiel als hulp. Ook een cursus fotografie interesseert me maar dat is voor volgend schooljaar.”

“Ik ben vooral dankbaar dat ik in zo’n warme school heb mogen werken, je zal me er nog vaak terugvinden. Om mijn nichtje op te halen of misschien later als leesmoeke. Ze mogen me zeker vragen”, besluit juf Machteld.

(EV)