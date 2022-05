Juf Ann Vanden Buverie feestelijk uitgewuifd op basisschool De Ginste in Oostrozebeke

Op basisschool De Ginste is juf Ann Vanden Buverie met pensioen gegaan en dat werd gevierd met de kinderen.

Ann, vrouw van ex-meester Dirk Roelstraete, heeft er een loopbaan van 42 jaar op zitten. “In 1983 ben ik gestart op de Ginste, na interims in Sint-Eloois-Vijve en Oudenaarde. Ik begon in het zesde, met dertien meisjes, in het lokaaltje dat nu dienst doet als keukentje.”

“Tussendoor was ik een drietal jaar zorgcoördinator, maar daarna stond ik 35 jaar lang voor de kindjes van het eerste leerjaar. Ik ben vrij vroeg halftijds gaan werken, om te zorgen voor mijn ouders en de kinderen. Nu vang ik mijn kleindochter op en zorg ik voor mijn schoonmoeder, die in een woonzorgcentrum verblijft.”

(CLY)