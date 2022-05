Jongeren uit Kortrijk ontwikkelen app om beter te kunnen slapen

Drie jongeren ontwikkelden voor een vrij project in de middelbare Freinetschool ZOOM de Start2Sleep App, een app om beter te kunnen slapen.

Milan Pauw (11) uit Zwevegem, Gaetan Vandenbulcke (12) uit Marke en Jordan Vandewalle (13) uit Avelgem werkten samen voor het ontwikkelen van de app.

“We zitten verdeeld over twee verschillende eerstejaarsklassen, maar de projecten zijn overkoepelend”, leggen de leerlingen uit. De opdracht van het project bestond erin om iets uit te zoeken wat je kan helpen om beter te leven.”

“Dat kon binnen thema slaap, eten, sporten of uiterlijk zijn. Wij kozen voor ‘slapen’ en wilden uitzoeken of het mogelijk zou zijn dat een app je kan helpen om beter te slapen.”

De jongeren ondervonden al dat ze goed op weg zijn. “We zijn nog aan het testen met verschillende mensen en tot nu toe zegt de meerderheid van wie het al uittestte dat het helpt.”

Tips, Wadde en Music

De app kreeg de naam ‘Start2Sleep’. Er zijn verschillende onderdelen. “Bij ‘tips’ geven we mee wat de oorzaak kan zijn van slaapproblemen en we geven tips om oplossingen te bieden.

Onder ‘Wadde’ vind je in de app een simpele ademhalingsfunctie. Er zit ook een luikje ‘Music2Sleep’ in met rustige muziek om je te helpen inslapen.

Jordan benadrukt dat Tips, Wadde en Music2Sleep momenteel de functies zijn, maar dat ze bezig zijn om ook nog nieuwe functies toe te voegen. “Ons project liep vorige week af en we konden dus nog niet alle plannen uitvoeren, maar we legden al een belangrijke basis.”

Sinds deze week is de app Start2Sleep te vinden via Google Play.

“We werken graag met de computer en kunnen ook een beetje programmeren”, vertelt Milan. “Niet veel kinderen zijn daar zo mee bezig als wij.” Vooral Jordan en Milan waren bezig met het ontwikkelen van de app zelf en Gaetan legde de nodige contacten. “Zo belde ik een huisarts met de vraag hoe je slaapproblemen kan oplossen”, aldus Gaetan.

“We gingen zelfs wat out of the box denken en contacteerden het ziekenhuis waar we de opstart van een slaaponderzoek mochten bijwonen en de nodige uitleg kregen. We kregen er ook tips mee voor op onze ‘tipspagina’.

