Jeugdig bezoek in gemeentehuis van leerlingen Sint-Jozefsinstituut

Het gemeentehuis heeft vorige week donderdag de twintig leerlingen van het derde leerjaar van Sint-Jozefsinstituut uit Leffinge op bezoek gekregen.

De klas van juf Nele kreeg van schepen Natacha Lejaeghere een rondleiding in het gemeentehuis en het MAC. De schepen nam de kinderen mee achter de schermen van de gemeentediensten. Daarna trokken de leerlingen naar de raadzaal en kregen daar uitleg over de werking van de gemeenteraad. De kinderen mochten ook eens piepen in het kabinet van de burgemeester en kregen tot slot een geschenkje mee. (PG)